Demon's Souls per PS5 classificato in Corea, sarà nella line-up di lancio?

Il 13 agosto 2020 Demon's Souls per PS5 è stato classificato in Corea. La scoperta, fatta dal sito Gematsu, ha subito fatto partire le speculazioni sulla possibilità che faccia parte della line up di lancio della console.

In effetti, frequentemente quando un videogioco viene classificato significa che l'uscita è imminente o molto vicina. Non è sempre vero, ma la regola generale è questa. Da notare che l'unico altro gioco per PS5 classificato finora in Corea è Marvel's Spider-Man: Miles Morales, anch'esso previsto per la stagione invernale come probabile titolo di punta della line up di lancio della console (diciamo che è quasi certo, ma in mancanza di conferme ufficiali meglio continuare a utilizzare la forma dubitativa).

Demon's Souls sarebbe un'aggiunta grandiosa alla line up di lancio di PS5. Pur essendo un remake, è comunque il meno famoso dei souls (almeno tra le masse) e potrebbe quindi avere un pubblico potenziale molto ampio, formato da tutti quelli che si sono avvicinati al genere negli ultimi anni con i vari sequel di Dark Souls, con Sekiro e con altri titoli. Immaginiamo inoltre che anche chi ha già finito l'originale non disdegnerà di rigiocarlo con grafica completamente rinnovata e una maggiore fluidità.