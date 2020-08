Fortnite, Distruggi contenitori a Moli Molesti

Distruggi contenitori a Moli Molesti: non è un invito a diventare dei delinquenti, ma una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 della Settimana 10. Se non sapete neppure da dove cominciare, questo è il posto giusto: non dovrete fare altro che leggere la nostra guida.

Per completare la sfida innanzitutto dovrete tenere a mente la posizione: la sfida della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 vi chiede di raggiungere i Moli Molesti, all'estremo est della mappa di gioco. Si tratta di una delle aree recentemente recuperate dal ritiro dell'acqua.