Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 20 agosto sono disponibili

Epic Games Store ha rinnovato la sua offerta di giochi gratis per PC: quelli del 20 agosto sono ora disponibili per il download, e una volta riscattati resteranno nella vostra libreria.

Come già riportato, i titoli scaricabili gratuitamente di questa settimana sono Enter the Gungeon e God's Trigger: potrete portarveli a casa senza alcun costo fino alle 17.00 del 27 agosto.

Enter the Gungeon è un dungeon crawler caratterizzato da tremendi scontri a fuoco in cui una banda di disadattati tenta di redimersi sparando, saccheggiando e mettendo a ferro e fuoco tutto ciò che incontra sul suo cammino per mettere le mani sul leggendario tesoro del gungeon: un'arma in grado di distruggere il passato.

Seleziona un eroe e fatti strada da solo o in modalità cooperativa fino alle profondità del gungeon tentando di scampare dalla legione dei morti, adorabile ma letale, e dai temibili boss armati fino ai denti. Raccogli tesori preziosi, scopri misteriosi segreti e parla con mercanti e negozianti senza scrupoli per procurarti tutto quello che ti serve per arrivare fino in fondo.

God's Trigger è un power fantasy in cui dovrai massacrare i nemici con rapidità e precisione in uno spettacolare tripudio di sangue ed esplosioni. Fai irruzione in una stanza nel giro di pochi secondi per uccidere i nemici con una delle tante armi, abilità speciali, attacchi in mischia e pericoli ambientali a tua disposizione.

Prendi decisioni all'ultimo secondo, schiva pallottole e semina violenza in un bagno di sangue dal ritmo serrato e altamente stilizzato. Ogni personaggio ha propri poteri unici. Con un arsenale di armi e abilità speciali personalizzabili hai solo l'imbarazzo della scelta su come annientare i tuoi nemici.

Quali saranno i prossimi giochi gratis? A partire dal 27 agosto potremo scaricare gratuitamente Hitman, immaginiamo con la prima stagione completa, e Shadowrun Collection.