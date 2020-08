13 Sentinels: Aegis Rim, l'anteprima

Erano anni che non si avevano notizie di un gioco inedito sviluppato da Vanillaware: sette per la precisione, dal Dragon's Crown del 2013 per la scorsa generazione che è poi stato pubblicato in versione Pro anche su PlayStation 4 nel 2018. Dall'annuncio nel 2015, 13 Sentinels: Aegis Rim è passato attraverso uno sviluppo abbastanza travagliato (nulla a che vedere con l'ecatombe videoludica di questo 2020, in ogni caso): la data di lancio era fissata per il 2018 ma nel novembre stesso Atlus ha dichiarato un ritardo nello sviluppo della versione PS4 e la cancellazione di quella per PS Vita. In Giappone è infine stato pubblicato nel tardo 2019, mentre da noi arriverà il prossimo 22 settembre e da quel poco che abbiamo giocato, nonostante gli ostacoli lungo il percorso, l'ultimo gioco di Vanillaware promette di colpire ancora una volta nel segno. Questa anteprima di permette di parlare solo del Prologo , che ludicamente è un po' sottotono per il fatto che ci mostra alcune fondamenta del gioco attraverso un lungo tutorial ben integrato con la storia; anzi, proprio la storia è il fulcro di queste primissime ore, costruita in modo enigmatico per stuzzicare la nostra curiosità - e farlo davvero bene.

La fantascienza è servita

13 Sentinels: Aegis of Rim è un gioco fortemente incentrato sulla narrazione, con un tocco di RTS per quanto riguarda le fasi di combattimento. Il titolo è già di per sé un'indicazione, poiché seguiremo le vicende di tredici protagonisti, alcuni di loro appartenenti a diverse linee temporali, che arriveranno a intrecciarsi in una trama sci-fi allo stato puro dove trovano spazio robot giganti, kaijū, viaggi nel tempo, cospirazioni di sorta e anche un po' di romanticismo che non guasta mai nel bel mezzo di un'invasione aliena. La trama prende a piene mani elementi dalla letteratura e dal cinema di fantascienza: La Guerra dei Mondi, E.T., Total Recall, L'Esercito delle 12 Scimmie, Terminator, Interstellar, 2001: Odissea nello spazio e naturalmente film giapponesi che comprendono i succitati kaijū - una vera manna per gli appassionati del genere, impreziosita da uno stile artistico d'eccezione che è un po' il marchio distintivo di Vanillaware.

Parlare della trama è difficile non solo per il rischio di spoiler, persino in una sezione contenuta come il Prologo, ma soprattutto perché il modo in cui è stata realizzata rende complicato farsi un'idea di cosa stia succedendo: ne abbiamo colto le basi ma, proprio come in Odin Sphere e Muramasa, la storia è raccontata dal punto di vista dei diversi personaggi, che presto o tardi si incontreranno tra loro andando ad aggiungere ulteriori tasselli a un puzzle del quale per adesso abbiamo giusto la cornice. Non li abbiamo nemmeno giocati tutti in questa prima fase, anche se da quanto visto si nota chiaramente una caratterizzazione ben distinta per ciascuno, ulteriore valore aggiunto in una trama dove i rapporti interpersonali sono molto importanti e spesso anche alla base delle scelte dei giovani protagonisti. A dispetto del concetto di viaggio nel tempo, che ci porterà di fatto in epoche diverse, l'anno principale è il 1984: per un motivo o per l'altro, i personaggi si ritrovano qui tra chi ci vive perché sembra essere il suo tempo e chi invece deve adattarsi date le circostanze ancora piuttosto intricate e misteriose.

A normali scene di vita che strappano più di un sorriso (è incredibile vedere quanto valga un panino di yakisoba per qualcuno) si alternano frammenti degli eventi veri e propri, quelli che giacciono sotto la superficie di una quotidianità destinata a essere scossa fin dalle fondamenta. L'intreccio narrativo prende forma lentamente ma cattura fin da subito e promette una messa in scena di tutto rispetto che, a dispetto di una quasi sicura linearità, viene frammentata per essere rimessa insieme dal giocatore passo dopo passo, analizzando l'ambiente circostante e riflettendo su avvenimenti, oggetti o persone tramite la meccanica dell'Inventario Pensieri: parlando o interagendo sbloccheremo parole chiave od oggetti sui quali riflettere ulteriormente, o addirittura da utilizzare con un altro personaggio, sia per portare avanti la trama sia per ottenere informazioni ulteriori e dare maggior senso agli avvenimenti. Bene o male la fase di avventura non è diversa da un punta e clicca, con sezioni molto brevi dove muoversi e agire.