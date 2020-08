Stranger Things, la Stagione 4 della serie Netflix non sarà l'ultima

La Stagione 4 di Stranger Things non sarà l'ultima: la serie Netflix andrà avanti anche con una quinta stagione, hanno confermato i Duffer Brothers.

Dopo il via alla produzione, anche le riprese di Stranger Things 4 si sono dovute fermare per via dell'emergenza internazionale, e gli showrunner hanno approfittato di questa pausa per riflettere.

"Sappiamo quale sarà il finale e quando accadrà", ha dichiarato Ross Duffer. "La pandemia ci ha dato il tempo di guardare avanti, capire cos'è meglio per la serie. Abbiamo quindi potuto stabilire quanti episodi ci serviranno per raccontare l'intera storia."

Una prospettiva che influenzerà anche la realizzazione della Stagione 4, non appena i lavori potranno riprendere in sicurezza. "Per la prima volta abbiamo l'intera sceneggiatura già scritta e possiamo gestirla come un unico blocco, così da apportare eventuali modifiche."

Il teaser trailer della Stagione 4 di Stranger Things, pubblicato lo scorso febbraio, ha rivelato un importante segreto dopo la conclusione della Season 3, contribuendo ad aumentare l'hype per i nuovi episodi.