Fortnite C2, sfide della Settimana 10 disponibili: l’elenco da Epic Games

Ebbene, ci siamo: oggi, giovedì 20 agosto 2020, diventano ufficialmente disponibili le sfide della Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Questo significa che l'ultima settimana delle ultime missioni in assoluto è arrivata, e che la Stagione 3 corre vero la sua conclusione.

Giovedì prossimo, 27 agosto 2020, starete già giocando a Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Intanto, però, c'è tutto il tempo per completare le sfide finali: la loro difficoltà non è eccessiva, le missioni sono perfettamente in linea con tutte le altre che avete già affrontato nelle ultime settimane. E tuttavia proprio i punti esperienza garantiti oggi potrebbero fare la differenza, forse permettervi di completare finalmente il Pass Battaglia con Aquaman.

Questo pomeriggio vi proporremo le guide più utili per completare le sfide, ammesso che ve ne sia realmente bisogno (di solito un paio di missioni sono più ostiche delle restanti). Intanto però possiamo proporvi l'elenco con tutte le sfide, direttamente dagli sviluppatori di Epic Games. Sapete che forse il tema della Stagione 4 sarà interamente dedicato alla Marvel?

Cerca forzieri all'Autorità

Eliminazioni a Brughiere Brumose

Raccogli Lucciole a Foresta Frignante

Danza sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi

Distruggi contenitori a Moli Molesti

Infliggi danni agli avversari con fucili pesanti e mitragliette

Infliggi danni agli avversari con fucili pesanti e mitragliette (sfida condivisa)

Cerca le scatole di munizioni a Fattoria Frenetica