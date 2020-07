Fortnite, skin di Aquaman: come sbloccare lo stile alternativo

La skin di Aquaman è ora disponibile su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: questo è un fatto. Un altro fatto è che possiede uno stile alternativo, che però non viene fornito gratuitamente al giocatore: bisognerà sbloccarlo entro la conclusione della stagione in corso. Questa guida vi permetterà di capire come fare e dove farlo.

Per sbloccare lo stile alternativo di Aquaman su Fortnite come prima cosa dovrete aver ottenuto la skin, grazie al tridente: basta seguire la guida che già vi abbiamo fornito. Il passo successivo è invece raggiungere una cascata presente sulla mappa di gioco: quella a nord-ovest di Lago Languido. La posizione è indicata nell'immagine qui di seguito riportata. Continuate a leggere, perché dovete sapere anche come procedere.

Entrate nel fiume che precede la cascata, quindi nuotate fino alla stessa e gettatevi dal promontorio: atterrerete nuovamente in acqua, senza subire danni. Il salto nella cascata è necessario per sbloccare la skin a torso nudo di Aquaman, cioè quella qui di seguito riportata.

E infine un video di HarryNinetyFour vi mostrerà la procedura passo passo: