One Piece, una sexy Nami molto provocante nel cosplay di poisondoll9

Il fine settimana è ufficialmente cominciato, ma è impossibile goderselo per bene se privati del solito cosplay. "Solito" per modo di dire, dato che cambiano continuamente: oggi 18 luglio 2020 vi proponiamo la sexy Nami protagonista di una versione rivisitata di One Piece.

Andiamo con ordine: innanzitutto il costume in questione è stato realizzato dalla cosplayer poisondoll9. Non è l'unico lavoro dedicato al personaggio in questione di One Piece, ma il più recente: pubblicato su Instagram, comincia a ricevere i primi riscontri. Si tratta di sexy Nami perché il suo atteggiamento è molto provocante, indossa un costume da bagno ed è sdraiata su un letto. Si vede che all'artista piace valorizzare sé e il personaggio in questione proprio nel modo indicato.

Oltre alla descrizione del costume, vi sono alcuni dettagli che permettono di riconoscere in questo cosplay proprio Nami: la parrucca e lo stile dei pochi indumenti disponibili, tra gli altri. Cosa ne pensate del lavoro in questione? Snatura il personaggio? Lo trovate invece fedele? Potrete commentare il tutto nella sezione dedicata ai commenti di questo articolo.

