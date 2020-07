One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di kaorifrost

Comincia una nuova giornata, e non ci permetteremmo mai oggi venerdì 3 luglio 2020 di lasciarvi privi del vostro cosplay giornaliero. In particolare, è il turno nuovamente della Nico Robin di One Piece, che prende vita in un nuovo, ottimo costume.

Nico Robin è uno dei personaggi femminili più apprezzati del manga e dell'anime di Eiichiro Oda, nonché vera e propria protagonista dell'opera, assieme a Rufy Cappello di Paglia, Nami e compagnia. La cosplayer kaorifrost ha deciso di rendere onore al personaggio dedicandogli il suo ultimo lavoro: la qualità del risultato è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi naviga su Instagram.

Gli accessori fanno riferimento agli archi narrativi del Nuovo Mondo, e quindi ai vari eventi successivi al salto temporale di One Piece. L'interpretazione di kaorifrost è quella giusta, ha impersonato perfettamente Nico Robin non trovate? Potrete dirci la vostra in calce a questo articolo, nella sezione commenti, dopo aver dato un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata.

Naturalmente vale la pena ricordarvi che sulle nostre pagine troverete anche tanti altri cosplay dedicati al mondo di anime, manga, videogames, eccetera, eccetera. Per esempio: