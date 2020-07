Mortal Shell: un video gameplay mostra 40 minuti di boss, armi e mostri dalla beta

Mortal Shell, un nuovo soulslike piuttosto promettente, si mostra in un video gameplay preso dalla beta. Il video è piuttosto lungo: in circa 40 minuti possiamo vedere tutto o quasi, quello che ci si aspetta da un gioco di questo tipo come boss, armi e mostri.

Come è facile intuire dal filmato, il gioco è profondamente ispirato a Dark Souls, al suo stile e alle sue atmosfere. Il giocatore dovrà procedere in maniera circospetta e affrontare con pazienza i nemici, nell'attesa di un'apertura nelle loro difese. La parata sarà fondamentale per procedere nel gioco e andrà utilizzata in maniera bilanciata per poter avanzare all'area successiva.

La peculiarità principale del gameplay è la possibilità di utilizzare il proprio Mortal Shell per trasformarsi in pietra e bloccare gli attacchi avversari o per dare maggior peso ai propri.

Il video mostra i "livelli" Fallgrim e la Cripta dei Martiri e mostra due Shell: Tiel e Harros.

Mortal Shell arriverà in esclusiva temporale su Epic Games Store, ma anche su Xbox One e PS4.

