PS Plus: il tema gratuito per PS4 per festeggiare i 10 anni è disponibile

Sony ha pubblicato un nuovo tema gratuito per PS4 dedicato al PS Plus. In queste settimane si festeggia il decimo anniversario del servizio online per PlayStation e questo tema è stato creato per l'occasione.

Ecco dove scaricare il tema gratuito per PS4 del 10° anniversario PS Plus.

Il colore dominante di questo tema è il giallo, con alcuni dei principali protagonisti degli ultimi 10 anni dei videogiochi ritratti in maniera caricaturale sullo sfondo. C'è il BigDaddy di Bioshock, ma ci sono anche riferimenti a Destiny, The Last of Us, Bloodborne, Doom e forse persino Nioh. In alto a destra c'è un grosso loro "10° anniversario" a ricordarci cosa si festeggia.

La parte principale dei festeggiamenti, però, è rappresentata dai giochi PS Plus gratis PS4 di luglio 2020. Ce ne sono tre e sono piuttosto interessanti.

Forse non è il più bel tema mai pubblicato, quello di Final Fantasy 7 Remake, per esempio, è più ispirato, ed è anche un tema statico. Nonostante questo è un tema gratis, quindi non lamentiamoci.

Nel video qui sotto lo potete vedere in azione. Cosa ne pensate?