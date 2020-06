PlayStation Plus luglio 2020, ecco i giochi gratis PS4 del mese

PlayStation Plus rinnova la propria line-up a luglio 2020 con non due bensì tre giochi PS4 che gli abbonati al servizio potranno scaricare senza costi aggiuntivi e aggiungere alla propria libreria.

NBA 2K20 è l'ultima edizione dello sportivo prodotto da 2K Games, un gioco di basket caratterizzato da una grafica strepitosa e da un gameplay ancora più solido, ricco di sfaccettature e dotato di una carriera narrativa di grande impatto, con attori di livello e una direzione cinematografica.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è invece l'edizione arricchita del secondo capitolo della trilogia dedicata alla nuova Lara Croft, un pacchetto cioè che include tutti i DLC rilasciati e in grado dunque di garantire un'esperienza ancora più duratura. Nei panni della giovane esploratrice, il nostro compito in questo episodio sarà quello di trovare una misteriosa reliquia che sembra possedere capacità speciali.

Erica, infine, è un'avventura in stile film interattivo realizzata per la piattaforma PlayLink, dunque giocabile in compagnia degli amici utilizzando anche gli smartphone oltre che il normale controller.

Non è tutto: per celebrare i dieci anni di PlayStation Plus, Sony regalerà nei prossimi giorni a tutti gli utenti anche uno speciale tema per PlayStation 4 che ripercorre la storia del servizio: potete vederne un'anteprima qui in calce.