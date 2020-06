PlayStation Plus giugno 2020: Star Wars: Battlefront II e Call of Duty: WWII

PlayStation Plus si aggiorna giugno 2020 con due titoli votati completamente all'azione, dopo il mese dedicato alle simulazioni. Parliamo naturalmente di Star Wars: Battlefront II e Call of Duty: WWII , entrambe produzioni multipiattaforma di grande spessore, dotate sia di un'avvincente campagna in single player che di entusiasmanti modalità multiplayer.

Star Wars: Battlefront II

Secondo episodio della serie sviluppata da DICE utilizzando la licenza ufficiale di Guerre Stellari, Star Wars: Battlefront II parte dalle solide basi del precedente capitolo per costruire un'esperienza ancora più coinvolgente, che non si limita a proporre una serie di modalità multiplayer competitive bensì costruisce il proprio fulcro attorno a una campagna in single player propriamente detta, che sfrutta in maniera efficace il ricco e apprezzato lore della saga.

Ambientata fra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e quelli de Il Risveglio della Forza, la storia raccontata per l'occasione attinge all'ampio materiale canonico dedicato a Star Wars, citando romanzi, fumetti e serie televisive per strizzare l'occhio agli appassionati. Protagonista dell'avventura è Iden Versio, comandante di una squadra specializzata di Assaltatori che nel corso della campagna si trova a entrare in contatto con i lati più oscuri dell'Impero e prende la difficile decisione di cambiare.

Le vicende di Iden si collocano in un quadro di azione cinematografica e sequenze spettacolari, supportati dal solido gameplay e dall'eccellente grafica di Star Wars: Battlefront II. Sebbene narrativamente gli autori non siano riusciti a caratterizzare al meglio il personaggio, i suoi legami le sue motivazioni, il risultato finale è una campagna breve ma che vale certamente la pena di essere giocata, e che per alcuni tratti si svolge in parallelo con le vicende dei film.

Naturalmente non manca un ricco e interessante comparto multiplayer, che fa riferimento in questo caso all'intera saga di Star Wars, senza alcuna limitazione, mettendoci a disposizione Eroi e Villain tratti da tutte le pellicole del franchise e non solo. Parliamo di un roster da sogno per i fan, che può essere impiegato nell'ambito di un gran numero di modalità competitive differenti, che nel corso del tempo sono state ulteriormente migliorate e moltiplicate.