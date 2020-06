Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è il gioco del mese di maggio 2020

È stato un mese particolare questo maggio 2020, ricco di titoli non propriamente popolari e tra i quali è emerso dunque con forza quello probabilmente più noto e riconoscibile, ovvero Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che si è infatti confermato il gioco del mese sia da parte della redazione che dei lettori. Si tratta di una riedizione, che conferma il fatto che la tradizione dei remaster e dei remake continui ad ottenere ampi consensi in questo mercato, sebbene in questo caso si tratti di un titolo veramente eccezionale: uscito nel 2011 su Wii, è considerato uno dei migliori JRPG in assoluto e arrivò sulla console Nintendo in un ultimo e notevole slancio di questa nella fase finale del suo ciclo vitale. Probabilmente per il suo essere arrivato piuttosto tardi, all'epoca non ebbe l'affermazione commerciale sperata nonostante la gigantesca base installata e il gioco è stato dunque riproposto prima su Nintendo 3DS e ora su Nintendo Switch, a quanto pare facendo registrare già ottimi risultati al lancio.



Di sicuro, ottimi sono stati i voti raccolti da parte della critica, che ha sostanzialmente ribadito quanto di buono era stato detto in precedenza su questo gioco, anche sulle pagine di Multiplayer.it. In un mese ricco di giochi di dimensione minore, a brillare sono state proprio le riedizioni in effetti: oltre al suddetto JRPG, i piazzamenti migliori sono stati ottenuti da Mafia 2: Definitive Edition, uscito praticamente a sorpresa nel corso del mese con l'annuncio della raccolta con la trilogia intera, e The Wonderful 101: Remastered, a dimostrare come in situazioni incerte e con giochi nuovi e poco conosciuti si tenda ad affidarsi ai titoli noti, in mancanza di produzioni inedite di grande spessore. Una via di mezzo è rappresentata da Minecraft Dungeons, che si appoggia al nome del gioco più venduto nella storia per proporre però qualcosa di diverso, che tuttavia almeno al livello superficiale sembra non abbia intaccato più di tanto l'immaginario comune, in attesa di qualche dato sulle vendite e il coinvolgimento effettivo del pubblico.



La scelta della redazione La votazione interna alla redazione ha restituito un risultato piuttosto netto, all'interno di un mese in cui sembrava non esserci nulla di scontato. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è il gioco del mese di maggio 2020 con un notevole margine di vantaggio rispetto al secondo classificato, a dimostrazione di come l'operazione effettuata da Nintendo e Monolith abbia convinto più o meno tutti, ma anche in generale per l'affetto che si prova per il titolo originale, riflesso nel voto particolarmente alto risultato nella recensione pubblicata nei giorni scorsi. La seconda posizione è quasi doppiata da Xenoblade, in termini di quantità di voti, ed è un pari merito fra Mafia 2: Definitive Edition e Deep Rock Galactic. Il primo dei due è anch'esso un gioco che basa buona parte della sua popolarità sul ricordo dell'originale, riproposto in maniera convincente in questa ricostruzione recente da parte di Hangar 13, mentre il secondo si è affermato grazie alla sua originalità, vista la sua strana ambientazione che mischia elementi fantasy e fantascientifici e la commistione inedita di generi messi insieme.



In terza posizione torniamo in ambito riedizioni, visto che troviamo The Wonderful 101: Remastered, la riproposizione dell'originale action di Platinum Games uscito su Wii U come esclusiva e ora disponibile sulle piattaforme attuali, con grafica migliorata e contenuti espansi. In generale, in questo frangente la redazione si è dimostrata piuttosto conservatrice, senza lanciarsi più di tanto sulle nuove produzioni e apprezzando soprattutto le operazioni di remake e remaster, anche se queste in effetti si sono dimostrate tutte di ottima fattura. Al di là di Deep Rock Galactic, l'altro slancio verso qualcosa di inedito e innovativo arriva con Minecraft Dungeons, che si trova però solo in quarta posizione, mentre per il resto qualche briciola di voto è arrivata a toccare Huntdown in particolare e poi VirtuaVerse e John Wick Hex.