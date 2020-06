Giochi Nintendo Switch: The Outer Worlds e 51 Worldwide Games (settimana 1 giugno 2020)

Cominciano una nuova settimana e un nuovo mese, anche su Nintendo Switch: da oggi 1 giugno 2020 e nei prossimi sette giorni arriveranno sulla console ibrida Nintendo una serie di videogiochi interessanti. È bene fare dunque il punto della situazione, con le informazioni attualmente disponibili circa i giochi in uscita nella settimana del 1 giugno 2020.

Tanto per cominciare, questa settimana arriverà su Nintendo Switch l'apprezzato The Outer Worlds, nuovo gioco di ruolo in soggettiva, di ambientazione fantascientifica e a giocatore singolo, sviluppato da Obsidian Entertainment e prodotto da Private Division. Lo scorso autunno vi abbiamo già proposto la recensione di The Outer Worlds su console e PC, quindi ora non dovrete fare altro che restare sulle nostre pagine in attesa di quella della sua conversione su Nintendo Switch; dopodiché potrete finalmente giocarlo anche in portabilità.

Lo stesso giorno del debutto di The Outer Worlds su Nintendo Switch, cioè il prossimo venerdì 5 giugno 2020, approderà sulla console ibrida anche 51 Worldwide Games. "51 Worldwide Games offre un'ampia varietà di giochi con cui divertirsi in multiplayer locale e online, ma anche le diverse modalità che i giocatori possono usare. La console Nintendo Switch può essere posizionata piatta sul tavolo, tra i partecipanti, per trasformarsi in un vero e proprio tabellone di gioco virtuale in alcune sfide testa a testa". Potete già leggere l'anteprima di 51 Worldwide Games sulle nostre pagine.

Ricapitoliamo dunque tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 1 giugno 2020, ordinandoli in una bella lista con date di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? In tal caso fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.