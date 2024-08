Il team di The Outer Worlds è così incredibile che in un anno ha fatto ciò che altri non sanno fare in quattro

Quanto realizzato, in un solo anno , era veramente ottimo e ha permesso a Obsidian di ottenere il via libera da parte di Private Division.

In un nuovo video pubblicato da Tim Cain , viene mostrata una "vertical slice", ovvero una versione preliminare del gioco che mette in mostra le componenti fondamentali dell'opera che sarà realizzata, così da parmettere all'editore di capire di che progetto si parla e quali sono le potenzialità del tutto.

The Outer Worlds di Obsidian è un ottimo gioco realizzato da un team di talento. Un po' tutti lo davamo per scontato, ma ora arriva una nuova testimonianza che dimostra come le persone che hanno lavorato a questo progetto abbiano fatto qualcosa di incredibile .

Il video della versione preliminare di The Outer Worlds

Nel video, Cain tiene particolarmente a sottolineare che ciò che vediamo è stato realizzato rapidamente. "Tenete presente", dice, "che il team ha avuto un anno per imparare a usare Unreal, in questo caso Unreal [Engine] 4, e poi realizzare questo gioco. Quindi hanno avuto un anno di tempo, e questo su una IP nuova ancora in sviluppo, per la quale non avevamo ancora deciso nulla all'inizio di quell'anno".

"Avevamo un sacco di cose pronte, ma loro avevano un anno per imparare Unreal, imparare a scrivere i codici e a codificare le meccaniche, fare concept art e poi capire come realizzare quelle concept art in 3D in Unreal 4. Si tratta di una mole di lavoro notevole, e il fatto che siano riusciti a farlo in un anno è una prova della bravura del team. Ho visto e sentito parlare di squadre che non sono riuscite a fare questo dopo due, tre o quattro anni, quindi: Forza Team Outer Worlds!".

Alla fine del video, Cain dice: "Spero che siate davvero impressionati da ciò che questa squadra è riuscita a fare con un motore sconosciuto e una nuova IP dopo un solo anno".

Vi ricordiamo infine che Obsidian sembra avere un terzo gioco in sviluppo, oltre ad Avowed e The Outer Worlds 2.