Amazon Audible ripropone 60 giorni gratuiti se siete abbonati ad Amazon Prime

Se in questi giorni caldi siete in cerca di qualche passatempo a costo zero, dovreste dare un'occhiata a una interessante promozione di Amazon Italia. Parliamo di Amazon Audible che è gratuito per 30 giorni se non siete abbonati a Prime e 60 giorni nel caso contrario. Si tratta della classica prova gratuita di cui vi suggeriamo di usufruire nel caso nel quale non l'abbiate sfruttata. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Vi sono dei limiti per l'attivazione della prova gratuita, ma per verificare se siete idonei vi basta andare su Amazon dai link qui sopra. La prova ha il rinnovo automatico attivo, quindi una volta che i giorni gratuiti sono esauriti dovrete iniziare a pagare 9.99€ oppure disattivare l'abbonamento.