Bungie: facciamo il punto sui licenziamenti e su cosa è emerso

Sono bastati solo due anni di decisioni sbagliate (quelli immediatamente successivi all'acquisizione di Sony) per portare la compagnia nello stato in cui è ora, una teoria confermata da diversi ex dipendenti che hanno deciso di parlare con la stampa americana. I licenziamenti, però, ci hanno dato l'opportunità unica di sbirciare dietro le quinte di tutto ciò che bolle (o bolliva) in pentola nello studio di sviluppo, che ha già annunciato dei piani di ridimensionamento sia per Destiny sia per gli altri progetti.

Bungie è passata nel corso dell'ultima settimana da 1300 a 850 impiegati . Lo studio che ha creato e si occupa di Destiny 2 ha licenziato circa 220 persone, ne ha trasferite 155 alle dirette dipendenze di Sony (che ha acquistato lo studio nel gennaio del 2022 per 3,6 miliardi di dollari), e ha spostato i rimanenti per portare avanti, sotto una nuova etichetta, uno dei progetti che aveva in lavorazione.

I nomi in codice

Nel corso degli ultimi due anni, tre nomi in codice di altrettanti videogiochi in lavorazione sono circolati con insistenza tra i forum di chi segue da vicino le vicende di Bungie: Gummybears, Payback e Matter. L'ultimo di questi nomi potrebbe (come non potrebbe) essere stato cancellato poco prima dell'acquisizione, anche se lo studio di sviluppo ha depositato un marchio registrato a esso dedicato. Non ci sono notizie rilevanti su questo progetto (che risale a prima dell'acquisizione e dell'annuncio di Marathon) da diversi anni, quindi è possibile che sia stato abbandonato.

Uno dei progetti in cantiere presso Bungie si chiamava Matter e ha persino un marchio registrato

Gummybears, invece, è il progetto per cui verrà creata una nuova software house composta da ex dipendenti Bungie e personale Sony. Non sappiamo con precisione di cosa si tratta, ma alcune testimonianze raccolte da Paul Tassi (giornalista di Forbes) sostengono che si tratti di "un multigiocatore live service che mescola gli elementi di un MOBA con quelli di un platform fighter in stile Smash Bros" ha detto. Le cose certe sono che si tratta di una proprietà intellettuale nuova (quindi slegata da universi esistenti) e che potrebbe avere un'atmosfera frizzante e colorata, da cui il nome in codice. Alcuni dipendenti da poco usciti dall'azienda, poi, citano una versione mobile di Destiny 2 in sviluppo presso NetEase come uno dei tanti progetti avviati dopo l'arrivo dei fondi di Sony, ma non ci sono conferme o smentite al riguardo.

Il progetto di cui sappiamo di più, grazie agli sfoghi degli ormai ex dipendenti, è Payback, un titolo ambientato nel mondo di Destiny, quindi un probabile spin off, che avrebbe fatto da terreno di sperimentazione per alcune idee abbastanza radicali. Secondo un noto leaker, che ha anticipato di diversi mesi la sottoclasse prismatica arrivata su Destiny 2 nella Forma Ultima, questo gioco non avrebbe avuto classi (Cacciatori, Titani e Stregoni) ma tutti i personaggi avrebbero avuto accesso a tutte le abilità.

Payback sarebbe stata un'esperienza completamente diversa per l'universo di Destiny

Grazie alle rivelazioni anonime fatte da dieci ex impiegati a Jason Schreier, ora sappiamo che Payback è stato cancellato lo scorso maggio e le sue risorse sono state ridistribuite tra Destiny e Marathon. Il progetto si ispirava a Warframe e Genshin Impact, era ambizioso e sarebbe stato in terza persona; nelle parole di chi non lavora più a Bungie, "sarebbe stato un prodotto diverso da tutto quello che è venuto prima di lui". Questo nome in codice, però, era famoso nella community degli appassionati di Destiny perché in molti credevano che in realtà fosse l'attesissimo terzo capitolo. Tutte le speranze dei fan sono state infrante perché ora abbiamo la certezza che Destiny 3 non è mai stato in sviluppo e non è nei piani della compagnia.