PlayStation, l'acquisizione di Bungie è stata finalizzata e ora risulta ufficiale

L'acquisizione di Bungie da parte di PlayStation è stata finalizzata e risulta dunque ufficiale: a partire da oggi il team di sviluppo di Destiny, nonché creatore della serie Halo, fa effettivamente parte della grande famiglia Sony.

L'operazione, annunciata lo scorso gennaio, ha visto Sony PlayStation comprare Bungie per 3,6 miliardi di dollari: un investimento non indifferente per la casa giapponese, determinata ad appropriarsi del talento e dell'esperienza dello studio di Chicago.

Subito dopo la notizia ci siamo chiesti perché Sony ha comprato Bungie, e in effetti le risposte erano sotto gli occhi di tutti, considerate le capacità del team di confrontarsi con esperienze live service di grande successo e spessore: qualcosa che ai PlayStation Studios ancora mancava.

"L'accordo per l'acquisizione di Bungie è stato chiuso con successo", recita il post pubblicato dall'account ufficiale di PlayStation su Twitter. "Dunque adesso possiamo dirlo ufficialmente: benvenuta nella famiglia PlayStation, Bungie."

Chi teme che l'operazione implichi un qualche vincolo di esclusività stia pure tranquillo: a quanto pare l'acquisizione di Bungie mira a far diventare PlayStation più multipiattaforma, e non in contrario.