God of War Ragnarok, preorder aperti e bagarini in azione: sale l'entusiasmo per il gioco

Sony ha aperto i preorder di God of War Ragnarok, i bagarini si sono destati dal torpore indotto dalle tante abbuffate pagate con i ricarichi sulle vendite di PS5 e, in generale, l'entusiasmo nei confronti del gioco continua a crescere, com'era lecito attendersi.

L'annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok si è fatto attendere più del dovuto, è vero, ma la risposta degli utenti è stata veemente e nutriamo ben pochi dubbi circa il successo che il nuovo capitolo della serie targata Santa Monica Studio riscuoterà su PS5 e PS4, questo novembre.

Come sappiamo, il gioco sarà disponibile non solo con le edizioni standard ma anche con due limited molto interessanti, la Collector's Edition e la Jotnar Edition, che includono in entrambi i casi una riproduzione a grandezza reale di Mjolnir, il leggendario martello di Thor, nonché una quantità variabile di altri oggetti da collezione.

Ovviamente sarà però la nuova avventura di Kratos e Atreus a tenere banco, con il Ragnarok che ormai incombe sulle terre del nord e gli inaspettati sviluppi del finale di God of War, che non lasciavano presagire nulla di buono per l'ex Dio della Guerra e per suo figlio, su cui sembra incombere un destino inaspettato.

God of War Ragnarok, Kratos e Atreus

Sarà interessante capire come si svilupperà e come si concluderà la storia, ma anche quante e quali novità verranno introdotte sul fronte del gameplay, dopo la rivoluzione apportata con il precedente capitolo rispetto alla quadrilogia classica di God of War, che si distingueva per le sue meccaniche action spettacolari ma senza fronzoli.

Cosa si inventeranno stavolta i ragazzi di Santa Monica Studio per sorprenderci? Quali personaggi della mitologia norrena verranno coinvolti oltre al ben noto Thor? E che tipo di aggiunte possiamo aspettarci per quanto concerne il repertorio di mosse e l'arsenale a disposizione del protagonista? Lo scopriremo senz'altro nelle prossime settimane, per il momento accontentiamoci di sapere che il 2022 di PlayStation 5 si concluderà con i fuochi d'artificio.

God of War Ragnarok, una sequenza in barca per Kratos e Atreus

Che ne pensate di God of War Ragnarok? Cosa vi aspettate dal gioco? Che tipo di novità potrebbero trovare posto nella formula introdotta nel 2018? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.