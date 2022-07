God of War: Ragnarok: data d'uscita ufficiale annunciata con un nuovo trailer

Finalmente conosciamo la data d'uscita ufficiale di God of War: Ragnarok: 9 novembre 2022. Sony l'ha annunciata con un nuovo trailer di gameplay, che trovate in testa alla notizia. Ottime notizie quindi per tutti i fan PlayStation che potranno proseguire le avventure di Kratos e Atreus entro l'anno corrente.

Il filmato, chiamato "Padre e figlio", dura appena 30 secondi e mostra Kratos e Atreus che combattono furiosamente contro un esercito di nemici. Kratos viene quindi sbalzato in una foresta oscura sotto a una tempesta di neve. Atreus lo raggiunge e, arco in mano, si schiera vicino al padre per affrontare un lupo gigante (Fenrir?).

Per il resto vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà lanciato su PS5 e PS4. Chi acquisterà la versione PS4 dovrà pagare 10€ extra per l'upgrade alla versione PS5.