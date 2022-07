Thor: Love and Thunder, il cosplay di Jane Foster da Alyson Tabbitha è fulminante

Thor: Love and Thunder debutta oggi nelle sale cinematografiche e Alyson Tabbitha ha voluto celebrare l'evento realizzando il solito, straordinario cosplay dedicato stavolta a Jane Foster.

Presentato nella forma di un breve video, come piace fare alla modella americana, il cosplay può contare non solo sulle incredibili abilità di Alyson con il makeup e la creazione di abiti e accessori, ma anche su alcuni pregevoli effetti speciali.

Parliamo insomma di un vero e proprio assaggio dello spettacolo pirotecnico che Taika Waititi ha sicuramente preparato per tutti i fan dell'eroe Marvel, come suggerito di recente dallo spot italiano di Thor: Love and Thunder.

"Ho creato questo cosplay dal nulla in quattro giorni!", ha scritto Alyson nel suo post su Instagram. "C'è voluto tantissimo lavoro, sono riuscita a stento a dormire fra i vari impegni, ma sono davvero orgogliosa del risultato finale!"