Thor: Love and Thunder, un ultimo video in italiano prima dell'uscita nei cinema

Thor: Love and Thunder si mostra con un ultimo video in italiano prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche, fissato a mercoledì 6 luglio.

Lo spot, intitolato non a caso "Tutti gli dei moriranno", ci introduce ancora una volta alla trama della pellicola con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale, quest'ultimo nei panni di Gorr, il cui aspetto è cambiato per colpa di Harry Potter.

Il macellatore di dei costituisce una minaccia per l'equilibrio dell'universo e Thor decide di mettere insieme una squadra per affrontarlo, chiedendo l'aiuto di Jane Foster, Valchiria, Korg e i Guardiani della Galassia.

Ovviamente uno scontro di tale portata implicherà delle inevitabili conseguenze per il Marvel Cinematic Universe, attualmente nella sua fase 4: dopo Thor: Love and Thunder arriveranno Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Guardiani della Galassia Vol. 3, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e infine Fantastic Four.