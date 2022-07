FIFA 23: Mbappé sarà di nuovo l'atleta di copertina, rivela un leak

Mbappé sarà nuovamente l'atleta di copertina di FIFA 23: lo rivela un leak legato alla closed beta della nuova edizione del calcistico di Electronic Arts, in cui si vede appunto un artwork che ritrae il giocatore francese.

Ultimo episodio del franchise ad adottare questo nome, visto che dal 2023 FIFA diventerà EA Sports FC, il gioco ha visto spuntare tra i file della beta anche il suo logo ufficiale: trovate tutte le immagini qui sotto.

Come da tradizione, l'attesa nei confronti del simulatore di calcio prodotto da Electronic Arts è molto alta, specie in Italia. Sappiamo peraltro che FIFA 23 includerà i Mondiali di Calcio 2022 e quelli femminili del 2023: un ulteriore motivo per tenere d'occhio il gioco.

Quando ci sarà la presentazione ufficiale? Per Tom Henderson il reveal di FIFA 23 si terrà questo mese, ma il noto leaker si è spinto oltre, riportando anche la data di uscita di FIFA 23, a suo avviso fissata al 30 settembre.