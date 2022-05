FIFA 23 includerà i Mondiali di Calcio 2022 e quelli femminili del 2023

Tramite un comunicato stampa ufficiale FIFA apprendiamo che FIFA 23 di EA Sports includerà le competizioni della Coppa del Mondo FIFA maschile (Qatar 2022) e quella femminile (Australia & Nuova Zelanda).

Per chi si fosse perso le ultime novità, FIFA oggi ha annunciato di essere già al lavoro con altri publisher e studi all'infuori di EA per molteplici giochi di calcio, simulativi e non, in arrivo in futuro, alcuni già entro la fine del 2022. La partnership tra FIFA ed EA Sports si concluderà dunque con FIFA 23, con i prossimi capitoli del brand che verranno rinominati EA Sports FC dal 2023.

La Coppa del Mondo

Lo stesso comunicato stampa di FIFA ha inoltre anticipato uno dei punti di forza di FIFA 23, ovvero l'inclusione di modalità dedicate ai Mondiali di Calcio, per la prima volta sia quello maschile che femminile in un'unica edizione.

"FIFA ha concesso una nuova estensione a breve termine all'editore esistente EA SPORTS per lanciare un nuovo titolo FIFA 23 entro la fine dell'anno, che per la prima volta includerà le competizioni della Coppa del Mondo FIFA maschile e femminile in un'unica edizione."

Si tratta senza dubbio di una novità positiva per tutti gli amanti dei giochi di calcio, di cui probabilmente maggiori dettagli verranno condivisi da EA Sports quando FIFA 23 verrà presentato ufficialmente.