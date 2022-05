PlayStation Studios: Sony aumenta gli investimenti di $300 milioni, mira a "molteplici piattaforme"

Non solo acquisizioni, Sony intende rafforzare ulteriormente i PlayStation Studios aumentando gli investimenti per i suoi team first-party di oltre 300 milioni di dollari, con l'obiettivo di espandere il suo business nel mercato videoludico, mirando tra l'altro a pubblicare giochi su "molteplici piattaforme".

La conferma è arrivata dall'ultimo rapporto per gli azionisti di Sony PlayStation, dove la compagnia ha specificato che questo investimento sarà dedicato esclusivamente allo sviluppo di nuovi giochi presso i propri studi interni già esistenti, come ad esempio Santa Monica e Guerrilla Games, ed è dunque completamente slegato dai piani per le prossime acquisizioni.

"Prevediamo di aumentare le spese di sviluppo dei giochi volte a rafforzare il software dei nostri studi esistenti di circa 40 miliardi di yen (circa 308 milioni di dollari)", afferma la compagnia. "Da ora in poi puntiamo di accrescere il bussiness videoludico rafforzando il nostro software proprietario e pubblicare giochi su molteplici piattaforme".

"Oltre ad acquisire studi come Bungie e Haven negli ultimi anni, abbiamo notevolmente aumentato i nostri investimenti nello sviluppo di contenuti nei nostri studi esistenti. Di conseguenza, il nostro sviluppo di software proprietari è aumentato a un ritmo elevato."

PlayStation Studios

Chiariamo che "molteplici piattaforme" in questo contesto può significare tutto e niente. Anche il semplice lanciare giochi su PS5 e PS4 è di fatto "pubblicare su molteplici piattaforme". Detto questo, le intenzioni della compagnia potrebbero essere quelle di realizzare un numero maggiore di porting per PC dei titoli dei PlayStation Studios o creare giochi pensati appositamente per piattaforme mobile iOS e Android. Staremo a vedere.

In ogni caso l'obiettivo di Sony è quello di continuare a far crescere le potenzialità dei PlayStation Studios a prescindere dalle future acquisizioni.