FIFA 23, Need for Speed e Skate 4: data di uscita di ognuno svelata da Tom Henderson?

Tom Henderson ha arricchito ulteriormente il suo recente report sui possibili annunci in arrivo su FIFA 23, Need for Speed e Skate 4 aggiungendo anche le possibili date di uscita di ognuno, o periodi previsti per quanto riguarda il terzo.

Ovviamente non si tratta di comunicazioni ufficiali, dunque l'informazione va presa come semplice voce di corridoio, tuttavia Henderson si è dimostrato una fonte decisamente affidabile in passato, dunque almeno un'idea approssimativa delle effettive date di uscita potremmo trarla da queste indicazioni.

Secondo quanto riferito dal giornalista su Exputer, FIFA 23 dovrebbe essere il primo ad arrivare, con data d'uscita fissata per il 30 settembre 2022. L'informazione è verosimile, considerando che la simulazione di calcio annuale di EA è solita uscire in tale finestra temporale, tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, quando la maggior parte dei campionati sta entrando nel vivo.

Need for Speed dovrebbe arrivare successivamente ma comunque all'interno dell'anno: secondo Tom Henderson la data fissata è il 4 novembre 2022, altro periodo probabile per un gioco che dovrebbe puntare a un pubblico piuttosto ampio, dunque il lancio nei pressi dell'holiday season potrebbe essere strategico per il nuovo gioco di corse.

Infine, per Skate 4 non c'è ancora una data d'uscita ed è quello che arriverà più tardi: secondo il giornalista/insider, l'uscita sarebbe prevista per il 2023 ma ufficialmente è ancora un "TBA", dunque non c'è un'idea precisa di quando dovrebbe arrivare, anche perché probabilmente ha ancora un gran lavoro davanti.

Le date di uscita sono state comunicate a Henderson da "fonti" non meglio identificate ma evidentemente vicine ai team in questione. Per il resto, aveva riferito in precedenza che la presentazione di tutti e tre i giochi è prevista a luglio.