PlayStation Plus, luglio 2022: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati da Sony

Sony ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 che potranno essere scaricati gratis nel mese di luglio 2022 dagli utenti abbonati a PlayStation Plus. Si tratta di questi titoli:

Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS5 e PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5 e PS4)

È stato dunque confermato anche stavolta il leak dei giochi PlayStation Plus proveniente dall'utente francese billbil-kun, che in qualche maniera riesce ogni mese a intercettare le informazioni relative alla nuova line-up di PS Plus.

Crash Bandicoot 4: It's About Time riprende l'iconica saga creata da Naughty Dog riprendendo gli eventi dal termine della trilogia originale, con Neo Cortex, Uka Uka e Nefarious Tropy che riescono a fuggire dalla propria prigione creando però uno squarcio spaziotemporale a cui Crash e i suoi amici dovranno cercare di porre rimedio ricorrendo alle Maschere Quantiche e ai loro incredibili poteri.

Sviluppato da Supermassive Games, The Dark Pictures: Man of Medan è invece un'avventura horrror in stile film interattivo, in cui seguiamo le vicende di un gruppo di studenti che si ritrovano a bordo di una vecchia nave da guerra misteriosamente ricomparsa nel mezzo del Pacifico, e che finiscono per essere travolti da un'ondata di feroce violenza. Chi sopravvivrà?

Arcadegeddon, infine, è il nuovo sparatutto sviluppato da Illfonic, in cui potremo affrontare combattimenti in cooperativa insieme a tre amici esplorando differenti scenari, cimentandoci con divertenti minigame e sconfiggendo potenti nemici e boss.