PlayStation Plus, giochi PS5 e PS4 gratis di luglio 2022 rivelati da un leak?

Quali saranno i giochi PS5 e PS4 disponibili gratis per gli abbonati a PlayStation Plus di livello Essential nel mese di luglio 2022? Secondo il solito leaker francese billbil-kun i titoli in arrivo il mese prossimo saranno:

Crash Bandicoot 4: It's About Time - PS5 e PS4

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - PS4

Arcadegeddon - PS5 e PS4

Come saprete, billbil-kun si è rivelato tremendamente attendibile (vedi anche il leak dei giochi PS Plus di giugno 2022) ed è dunque lecito immaginare che saranno appunto questi i giochi che gli abbonati potranno scaricare senza costi aggiuntivi dal 5 luglio al 2 agosto.

Nuovo, spettacolare episodio della serie creata originariamente da Naughty Dog, Crash Bandicoot 4: It's About Time ci coinvolge in un'avventura ambientata subito dopo gli eventi del terzo capitolo, con Crash e i suoi amici impegnati a impedire che Neo Cortex, Uka Uka e Nefarious Tropy distruggano l'equilibrio spazio-temporale dell'universo.

The Dark Pictures: Man of Medan è invece uno degli ultimi horror interattivi di Supermassive Games, in cui un gruppo di ragazzi in vacanza si ritrova ad avere a che fare con gli oscuri misteri di una nave da guerra ricomparsa nel mezzo del Pacifico. Chi vi sale a bordo, però, si ritrova intrappolato in un vero e proprio incubo: qualcuno riuscirà a sopravvivere?

Arcadegeddon, infine, è il nuovo sparatutto sviluppato da Illfonic, in cui potremo affrontare combattimenti in cooperativa insieme a tre amici esplorando differenti scenari, cimentandoci con divertenti minigame e sconfiggendo potenti nemici e boss.