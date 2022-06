Xbox Game Pass, giugno 2022: i giochi della seconda metà del mese per gli abbonati

Dopo una lunga attesa, è arrivata infine la conferma sui giochi della seconda metà di giugno 2022 nel catalogo di Xbox Game Pass, per gli abbonati al servizio Microsoft. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, vista la presenza dell'evento Xbox & Bethesda Showcase proprio in mezzo al periodo in questione, non sono emerse particolari novità immediate dalla presentazione, né "shadow drop" a sorpresa proprio in mezzo alla serata, dunque le aggiunte al catalogo si sono limitate ad essere quelle che erano già programmate da tempo, con un paio di sorprese già spuntate nei giorni precedenti. Rispetto ad altri mesi di giugno, insomma, questo forse è meno scoppiettante di altri, ma contiene comunque diversi titoli di grande interesse: peraltro recuperiamo in questa sede i due giochi usciti prima dell'annuncio ufficiale della lineup della seconda metà del mese, per completezza di informazione. Per il resto, abbiamo assistito a una presentazione Microsoft tutta rivolta al prossimo futuro, che ha restituito l'idea di un altro anno di grandissimo livello per Xbox Game Pass, con tanti giochi in arrivo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, dunque non ci resta che guardare con entusiasmo anche ai prossimi 12 mesi del servizio.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Xbox, PC e Cloud, 16 giugno Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un'immagine del gioco Sotto diversi aspetti, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è una specie di sogno che si avvera, per molti fan delle Tartarughe Ninja nonché per gli appassionati del picchiaduro a scorrimento. Quest'ultimo è un genere ormai desueto, condannato dal progresso tecnologico e dai nuovi gusti imperanti nel mercato videoludico all'estinzione, eppure c'è ancora chi è in grado di recuperarlo e plasmarlo, attraverso tecniche nuove, secondo lo stile più classico. Come potete vedere anche nella nostra recensione, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge è un raro esempio di omaggio al passato fatto con grande maestria e padronanza dei mezzi. Non si limita ad essere uno scimmiottamento dei grandi classici, né si adagia sul ritorno sicuro di una licenza famosa, ma utilizza questi elementi per costruire qualcosa di bello, che può essere apprezzato sia dagli appassionati del genere che dai neofiti. In un tripudio di bitmap in 2D, il ritorno sulle scene videoludiche delle Tartarughe Ninja è un trionfo e una conferma del fatto che DotEmu è ormai una garanzia in questo genere di operazioni.

Omori - Xbox, PC e Cloud, 17 giugno Omori, uno screenshot Uscito a sorpresa su console e direttamente su Xbox Game Pass, Omori è un titolo che non dovreste lasciarvi sfuggire. Non è propriamente un gioco che cattura l'attenzione a uno sguardo, ma sarebbe un grande peccato trascurarlo: si tratta di una sorta di avventura con elementi da RPG nipponico, ma è soprattutto la messa in scena di una storia complessa e profonda, che tocca argomenti delicatissimi e difficili da trattare, con una maestria veramente non comune in questo medium. Teso continuamente tra realtà e sogno, sempre vicino all'incubo fino a sprofondare in elementi horror, Omori racconta le avventure di un ragazzo qualsiasi eppure anche straordinario, con la partecipazione attiva del giocatore che può effettuare diverse scelte e indirizzare in questo modo la storia in diverse maniere. Tra Undertale e Yume Nikki, l'avventura di Omocat è un sorprendente viaggio introspettivo che non teme di andare ad esplorare argomenti complicati come la depressione e l'ansia, con una delicatezza e una padronanza della narrazione veramente notevoli. Un gioco da provare, purché siate in grado di sostenerne l'impatto.

Shadowrun Trilogy - Xbox e Cloud, 21 giugno Shadowrun Returns, un'immagine del primo capitolo Il team Hairbrained Scheme è riuscito perfettamente nella complessa operazione di recuperare un franchise storico nella scena della fantascienza cyberpunk come Shadowrun, che ha avuto anche precedenti interessanti in ambito videoludico. Su Xbox Game Pass è ora disponibile Shadowrun Trilogy, ovvero la raccolta completa della nuova serie di Hairbrained, contenente Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition, edizioni integrali ed estese dei tre capitoli usciti in precedenza su PC. Si tratta di tre RPG con elementi strategici a turni caratterizzati da un'ambientazione cyberpunk, che riprendono la celebre serie calandola pienamente nel genere ibrido in questione, con la caratteristica di mischiare anche qualche elemento più classicamente fantasy al futuristico. Il primo Shadowrun Returns, uscito una decina di anni fa, vide il ritorno sulle scene di Jordan Weisman, creatore dell'originale. Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut è la versione estesa ed arricchita del secondo capitolo, così come Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition è l'edizione completa di tutte le espansioni del terzo capitolo.

Total War: Three Kingdoms - PC, 21 giugno Total War: Three Kingdoms, un'immagine dello strategico L'incontro fra la storia serie di strategici Total War e la storia dell'antica Cina non poteva che portare a una grande esperienza, com'è successo con Total War: Three Kingdoms. Ambientato nella Cina del 190 d.C., il gioco propone la classica struttura da strategico con campagna narrativa che racconta l'epica costruzione di un colossale impero, forgiato da tante battaglie all'interno di un vasto territorio dilaniato da contrasti continui. Si tratta allora di scegliere il proprio condottiero tra 12 possibili candidati leggendari, e conquistare la supremazia riunendo il paese sotto un unico vessillo, cercando di sovrastare i nemici in termini militari, economici e politici. Total War: Three Kingdoms richiede abilità strategica nella gestione delle unità in battaglia ma anche delle risorse da sfruttare per far crescere la propria fazione, oltre che abilità diplomatica nello stringere alleanze e guardarsi dai nemici più minacciosi. Il gioco ha ricevuto di recente diverse critiche per la decisione di The Creative Assembly di interrompere il supporto in termini di contenuti, ma resta comunque uno strategico veramente di alto profilo, dotato di un'ambientazione affascinante.

FIFA 22 (EA Play) – Xbox e PC, 23 giugno FIFA 22 in una immagine di uno stadio EA Play fa valere tutto il suo peso portando in dono FIFA 22 all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate, gioco che non ha veramente alcun bisogno di presentazione. Si tratta della nuova, ennesima, simulazione di calcio annuale di Electronic Arts che continua a macinare milioni di copie di versione in versione, con quest'ultima che non ha affatto tradito le aspettative in questo senso. Restando saldamente in cima alla classifica italiana, FIFA 22 diventa dunque giocabile liberamente dagli abbonati a Game Pass Ultimate a partire da questo mese, dando modo di provarne le novità. Non sono moltissime, a dire il vero, ma si tratta comunque di un'evoluzione costante sulla base che è ormai generalmente accettata positivamente dai moltissimi appassionati della serie, oltre ovviamente agli aggiornamenti derivati dalle licenze ufficiali legate alla stagione di calcio recentemente conclusa. Tra la simulazione standard, la carriera, il multiplayer online e la modalità FIFA Ultimate Team c'è sicuramente di che perdersi all'interno di questo calcio digitale, con alcuni benefit esclusivi legati alla versione EA Play.

Naraka: Bladepoint - Xbox, PC e Cloud, 23 giugno Dopo il debutto su PC, Naraka: Bladepoint arriva per la prima volta su console e lo fa con un lancio direttamente all'interno di Xbox Game Pass. Si tratta di un particolare action game multiplayer con elementi da battle royale ma tutto improntato sul combattimento corpo a corpo, sfruttando arti marziali e tecniche speciali in un'ambientazione ispirata alla mitologia cinese ed orientale. 60 giocatori si affrontano tutti insieme all'interno di un'ampia mappa che richiama l'antica Cina, offrendo una notevole varietà di ambientazioni e situazioni differenti tra boschi, montagne, miniere, antiche rovine e villaggi rurali, tutti scenari che possono essere esplorati e attraversati a grande velocità. Nel momento dello scontro, bisogna poi sfoderare la padronanza dello stile di combattimento tra arti marziali, armi a distanza e attacchi corpo a corpo, in un misto di tecniche e abilità speciali che rende ogni personaggio molto particolare.