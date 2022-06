Pochi giorni fa ha fatto il proprio debutto in Italia il nuovo PS Plus, con i suoi tre livelli di abbonamento, e ovviamente su Multiplayer.it se n'è parlato parecchio, ma la sezione news del nostro sito non è stata monopolizzata dall'universo PlayStation: hanno trovato spazio anche le immancabili polemiche su Diablo Immortal, le criptovalute e la reputazione di Final Fantasy. Andiamo con ordine, su.

Si rinnova l'appuntamento con le notizie più importanti della settimana , non il recap che meritate ma quello di cui avete bisogno per fare rapidamente il punto su ciò che è successo durante gli ultimi sette giorni nel mondo che più vi appassiona: quello dei videogiochi. E non solo, naturalmente.

Il nuovo PlayStation Plus è disponibile

Tre livelli di abbonamento e una valanga di contenuti disponibili gratis (coi soldi) per gli utenti: è questo il biglietto da visita del nuovo PlayStation Plus, disponibile in Italia da alcuni giorni. Si è discusso tanto della rivoluzione operata da Sony, che ha eliminato la piattaforma streaming PlayStation Now per accorparla al tier più costoso del PS Plus, Premium.

Al contempo la casa giapponese ha puntato su di una ricca collezione di giochi PS5 e PS4 accessibili a partire dal tier Extra, cosa che rende il nuovo PlayStation Plus molto simile a Xbox Game Pass, pur senza includere nella propria line-up le produzioni first party dei PlayStation Studios fin dal day one, come invece accade per il servizio Microsoft. Una questione di qualità e di investimenti o di semplice lungimiranza economica?

Quali che siano le intenzioni di Sony sul lungo periodo, non c'è dubbio che questi cambiamenti andranno a influenzare in maniera importante il mercato retail e finanche le vendite del PlayStation Store, specie per quanto concerne i prodotti appartenenti alla linea budget PlayStation Hits, in prima linea per andare ad arricchire l'elenco dei giochi scaricabili.