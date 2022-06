Xbox Series X e S molto più belle di PS5, secondo un sondaggio del forum ResetEra

Xbox Series X e Xbox Series S sono molto più belle di PS5, stando a un sondaggio organizzato dal celebre forum ResetEra per capire quali sono le console di attuale generazione con il design più gradevole. Ecco i risultati:

Xbox Series S: 798 voti, 39,6% delle preferenze Xbox Series X: 702 voti, 34,8% delle preferenze Nintendo Switch OLED: 410 voti, 20,3% delle preferenze PS5 Digital Edition: 252 voti, 12,5% delle preferenze PS5: 202 voti, 10% delle preferenze Nintendo Switch Lite: 77 voti, 3,8% delle preferenze Nintendo Switch: 76 voti, 3,8% delle preferenze

Avrete certamente notato che la percentuale totale dei voti supera il 100%: questo perché gli utenti che hanno partecipato al sondaggio (2.015 persone) potevano esprimere fino a due preferenze.

Che PS5 abbia un design divisivo è in effetti un tema che viene affrontato fin dal reveal della console, che adotta uno stile probabilmente ispirato al neo futurismo e vanta dimensioni estremamente generose per via di un ingombrante sistema di dissipazione.

Xbox Series X e S, dal canto loro, hanno invece subito attirato le simpatie degli utenti per via del design estremamente minimal, nel caso del modello più potente figlio di scelte ingegneristiche innovative e interessanti, su tutte la scheda madre piegata su se stessa.

Ad ogni modo, nella classifica vediamo piazzata piuttosto bene anche Nintendo Switch modello OLED, l'ultima versione della piattaforma ibrida della casa giapponese, dotata di un dock molto migliorato e di alcuni altri accorgimenti visivi rispetto all'originale, che invece ha raccattato ben pochi voti.