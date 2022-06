FidelityFX Super Resolution 2 ora è compatibile con le console Xbox

Microsoft, per voce del Director of PM Jason Ronald, e AMD hanno annuciato che FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) è ora disponibile per le console Xbox, ossia gli sviluppatori possono trovarlo nell'ultima versione del GDKX (Microsoft Game Developer Kit + estensioni Xbox).

Attualmente sono più di 110 i giochi supportano FSR (1 e 2) che, ricordiamo, essere una soluzione di upscaling pensata per garantire un notevole aumento delle prestazioni nei giochi.

La speranza è di vedere la tecnologia FSR 2.0 utilizzata in modo massiccio su Xbox e non solo. Rileggiamo parte dell'annuncio del lancio:

FSR 2.0 è ora disponibile in versione API open source per facilitare l'integrazione, con una documentazione completa e codice sorgente in C++ e HLSL completo. Supporta DirectX 12 e Vulkan, con plug-in per Unreal Engine 4 e 5 in arrivo. È supportato anche su Xbox e sarà disponibile in Xbox GDK.

FSR è una delle numerose tecnologie AMD che offrono esperienze di gaming di altissimo livello. Da Radeon Super Resolution e AMD Radeon Anti-Lag, che aumentano le prestazioni e la reattività, ad AMD Smart Access Memory, che aumenta le prestazioni di gioco sui sistemi con grafica Radeon e processori Ryzen, queste tecnologie avanzate offrono ai gamer prestazioni incredibili, immagini straordinarie ed esperienze eccezionali