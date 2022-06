Overwatch 2: ecco come si sposteranno le valute in-game, le loot box saranno aperte in automatico

Durante un AMA di Reddit, gli autori di Overwatch 2 hanno svelato nuovi dettagli sul funzionamento e sullo spostamento dei crediti del primo gioco nel secondo capitolo. Inoltre, hanno confermato che le loot box già ottenute si apriranno in automatico prima della transizione.

Precisamente è stato detto: "Condivideremo una spiegazione più dettagliata su tutti questi argomenti prima che Overwatch 2 diventi operativo a ottobre. Tuttavia, per darvi una risposta rapida, le valute esistenti (crediti, gettoni OWL e punti competitivi) verranno portate con voi in Overwatch 2. Non stiamo trasferendo le loot box in Overwatch 2 e, prima del lancio, tutte le loot box non aperte verranno aperte automaticamente e il vostro account riceverà direttamente tutti i contenuti. I crediti Overwatch 1 verranno portati con voi in Overwatch 2, ma la nostra nuova valuta virtuale sarà la valuta principale e ci saranno cose in Overwatch 2 che non potranno essere acquistate con i crediti Overwatch 1."

L'idea è che il sistema economico di Overwatch 2 cambierà e quindi potrebbe essere un'idea migliore sfruttare quanto si possiede nel primo capitolo, prima della transizione. Come detto, però, avremo informazioni più precise più avanti: probabilmente Blizzard spiegherà nel dettaglio cosa potranno fare le vecchie valute nel nuovo gioco, per evitare che gli utenti si ritrovino con crediti in-game inutilizzati senza uno scopo.

Overwatch 2

Tutto questo è importante perché Overwatch 2 sostituirà il gioco originale al momento della pubblicazione: non ci sarà modo di continuare a giocare con il primo capitolo da ottobre.