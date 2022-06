GeForce Now: vediamo i nuovi giochi della settimana

Nvidia ha annunciato quali sono i nuovi giochi aggiunti al catalogo di GeForce Now questa settimana, tra i quali spicca Genshin Impact. Stiamo parlando del servizio di cloud gaming in abbonamento del noto produttore hardware, che consente di giocare ai titoli PC ad altissima qualità, anche sui sistemi obsoleti.

Interessanti le offerte legate a Genshin Impact: Con l'arrivo di Genshin Impact su GeForce NOW, i membri potranno ufficialmente intraprendere un viaggio nel mondo immersivo di Tevyat. Ci sarà inoltre una sorprendente novità per gli utenti di GeForce NOW: i nuovi giocatori riceveranno da subito uno starter kit di livello 10, che comprende un buono di 10.000 Mora per l'acquisto di nuovi oggetti, cinque minerali di potenziamento delle armi, tre Pesci-scoiattolo, tre stufati di mele del nord per il carburante e 10 punti Esperienza dell'avventuriero per salire più facilmente di livello.

Vediamo l'elenco degli altri titoli, tra i quali Car Mechanic Simulator 2018, appena regalato da Epic Games Store: