Epic Games Store: giochi gratis del 23 giugno 2022 disponibili, link per il download

Da ora sono disponibili su Epic Games Store i giochi gratis di giovedì 23 giugno 2022. Come annunciato la scorsa settimana, i titoli in questione sono A Game of Thrones: The Board Game e Car Mechanic Simulator 2018.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 23 giugno 2022 dalle pagine dedicate dei due giochi in questione. Da qui potrete raggiungere quella di A Game of Thrones: The Board Game, mentre da qui quella di Car Mechanic Simulator 2018.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 30 giugno 2022, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Basato sulle opere di George R. R. Martin, A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition è l'adattamento digitale del famosissimo gioco da tavolo di strategia di Fantasy Flight Games. Il compito dei giocatori sarà quello di comandare una delle grandi Case, come quella dei Lannister e dei Stark, e accrescere la loro influenza nel Continente Occidentale, con un mix di strategia, diplomazia e potenza militare, con l'obiettivo finale di conquistare il Trono di Spade.

Car Mechanic Simulator 2018

Car Mechanic Simulator 2018 è, come suggerisce il nome, un simulatore della vita di un meccanico, in cui dovrete far crescere la vostra officina riparando le auto dei clienti. Con oltre 40 auto e 1.000 componenti differenti si tratta di un gioco che probabilmente farà la gioia degli appassionati di automobili. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Car Mechanic Simulator per console.

Che ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Game Store del 23 giugno 2022? Fatecelo sapere nei commenti.

Sono stati inoltre svelati i titoli gratuiti dell'Epic Games Store che saranno disponibili dal 30 giugno 2022.