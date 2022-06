Epic Games Store: giochi gratis PC del 30 giugno 2022 svelati ufficialmente

Come ogni giovedì, è il momento di scoprire quali sono i giochi gratis PC dell'Epic Games Store che saranno disponibili dalla prossima settimana, ovvero dal 30 giugno 2022. Gli autori di Fortnite renderanno disponibili: Geneforge 1 - Mutagen e Iratus: Lord of the Dead

Il primo gioco gratis dell'Epic Games Store del 30 giugno 2022 è Geneforge 1 - Mutagen. Si tratta di un gioco di ruolo ad ambientazione aliena, dallo stile old-school. La descrizione recita: "Geneforge 1 - Mutagen è un'avventura fantasy esclusiva, realmente libera, ambientata in un insolito nuovo mondo. Sei uno degli Shaper, maghi con lo straordinario potere di creare la vita. Ti serve uno strumento, una trappola, un esercito? Evocali tu stesso. Puoi creare bestie possenti che obbediscono a ogni tuo comando. Di solito."

Il secondo gioco gratis dell'Epic Games Store del 30 maggio 2022 è invece Iratus: Lord of the Dead, un gioco di ruolo tattico dark fantasy. La descrizione recita: "In Iratus ti troverai a combattere per le forze dell'oscurità nel ruolo del negromante che dà il nome al gioco, Iratus, liberato recentemente dal suo imprigionamento durato millenni. Controllerai un obbediente esercito di morti viventi con scheletri, zombie, banshee e tante altre creature non-morte. Crea i tuoi soldati nell'unico modo noto a un negromante: dalle parti dei corpi dei nemici uccisi!"

Iratus: Lord of the Dead

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis dell'Epic Games Store della prossima settimana? Per sapere quali sono quelli disponibili oggi, potete vedere la nostra notizia dedicata.