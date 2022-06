Overwatch 2 sostituirà il gioco originale al momento della pubblicazione

Gli sviluppatori di Overwatch 2 hanno confermato ufficialmente che il nuovo gioco sostituirà quello originale al momento della pubblicazione, prevista per il 4 ottobre 2022. L'informazione è stata condivisa tramite un AMA (Ask Me Anything) condotto tramite Reddit da Aaron Keller, director dello sparatutto.

"Quando Overwatch 2 verrà pubblicato il 4 ottobre, sarà un sostituto dell'attuale servizio Live", ha confermato. In sostanza, questo significa che l'Overwatch originale non sarà più giocabile da ottobre. Sappiamo già che Overwatch 2 includerà i contenuti del primo capitolo, aggiungendo però nuove mappe e nuovi sistemi di gioco. Ricordiamo anche Overwatch 2 sarà free to play, quindi non ci sono problemi legati a pagamenti: la transizione è completamente gratuita.

Il passaggio da Overwatch a Overwatch 2, però, porta con sé una modifica: il 6 vs 6 dovrebbe sparire, a favore del 5 vs 5 del secondo capitolo. Inizialmente, il piano degli sviluppatori era di far coesistere le due versioni, permettendo a chi possedeva il primo capitolo di giocare insieme al secondo. Visto però che i match sono passati da dodici a dieci giocatori, è chiaro che il cross-play era divenuto impossibile.

Overwatch 2

Sappiamo infine che Overwatch 2 includerà comunque una campagna narrativa da tripla A.