Square Enix realizza NFT "story-focused", ma Dragon Quest e Final Fantasy sono fuori questione

Square Enix ha svelato di essere al lavoro su degli NFT "story-focused". Al tempo stesso, ha confermato che è ancora troppo presto per trasformare Dragon Quest e Final Fantasy in giochi NFT.

Square Enix ha da tempo svelato le proprie intenzioni di incorporare gli NFT nel suo modello di business; tra le ultime novità sono inclusi lo sviluppo di "giochi e intrattenimento blockchain" e, soprattutto, la produzione di NFT "incentrati sulle storie". Questo obiettivo è incluso nella strategia a medio termine di Square Enix.

Per quanto riguarda la potenziale trasformazione di Dragon Quest e Final Fantasy in giochi blockchain, il presidente di Square Enix Yosuke Matsuda ha dichiarato quanto segue: "È ancora un po' troppo presto per pensare di realizzare giochi blockchain di Dragon Quest e Final Fantasy, e non siamo ancora nella fase di pensarci."

Final Fantasy XIV

Nello stesso report, Square Enix ha anche svelato che Final Fantasy 14 è cresciuto del 56% rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda l'MMO, sappiamo anche che l'update 6.18 ha una data di uscita e che ci sono nuovi mondi in arrivo.

Tempo fa è stato confermato che i soldi della vendita di Crystal Dinamics e Eidos non finiranno in NFT e blockchain.