Square Enix: i soldi della vendita di Crystal Dinamics e Eidos non finiranno in NFT e blockchain

Square Enix non investirà i soldi ottenuti dalla vendita di Crystal Dynamics e Eidos a Embracer Group, in NFT e blockchain ma li utilizzerà per rafforzare il suo business incentrato sui giochi core. Le dichiarazioni fatte poco più di un mese fa, al momento dell'annuncio dell'affare, sono state rettificate in modo perentorio.

L'accordo tra Embracer e Square Enix è stato annunciato il 2 maggio 2022. All'epoca Square Enix disse: "l'affare consentirà il lancio di un nuovo business con investimenti in campi che includono blockchain, AI e il cloud."

Invece, durante un briefing finanziario avvenuto il 13 maggio 2022, quindi di pochissimi giorni dopo, il presidente della compagnia, Yosuke Matsuda, ha detto l'esatto opposto: "Anziché utilizzare i proventi della dismissione per investire in nuovi campi come NFT e blockchain, intendiamo utilizzarli principalmente per finanziare il rinforzo delle nostre proprietà intellettuali e migliorare le nostre capacità di sviluppo nel campo dell'intrattenimento digitale, che è il nostro core business."

Square Enix non ha rinunciato all'idea di investire in NFT e blockchain ma, stando a quanto dichiarato da Matsuda, separerà gli investimenti, cercando canali alternativi per raccogliere fondi.

Il presidente di Square Enix ha anche commentato la vendita di Crystal Dynamics ed Eidos, affermando che si è trattato di un modo per riorientare il portfolio della compagnia, in modo da rafforzare l'offerta di titoli online per il mercato europeo e per quello nordamericano. Proprio questi ultimi rappresenteranno l'area di interesse principale della compagnia. Comunque sia l'editore giapponese non si dedicherà al solo sviluppo di titoli online, ma questi ultimi saranno prevalenti rispetto agli altri.

Del resto il titolo che ha sorretto i bilanci di Square Enix nell'ultimo anno fiscale è stato Final Fantasy XIV, quindi non stupisce la nuova direzione intrapresa dalla compagnia.