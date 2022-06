Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, teaser trailer del film prequel

Hunger Games: Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel della celebre saga creata da Suzanne Collins, si mostra con il primo teaser trailer. Il film farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 17 novembre 2023.

Annunciato nel 2019, il prequel di Hunger Games ha esordito nelle librerie esattamente due anni fa, raccontando la storia di un giovane Coriolanus Snow (Tom Blyth), alle prese con il tributo Lucy Gray (Rachel Zegler), di cui è stato nominato mentore.

Snow viene incaricato di preparare Lucy in vista della decima edizione degli Hunger Games, ma non tutto andrà secondo le previsioni del futuro governatore di Panem, che si ritroverà più coinvolto di quanto non pensasse.

Il teaser naturalmente non mostra ancora nulla di tutto questo, limitandosi a mettere in scena alcuni elementi simbolo del film, nello specifico l'usignolo e il serpente, inizialmente ricoperti di neve e poi rivelati nella loro forma dorata.