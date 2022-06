Final Fantasy 14: l'update 6.18 ha una data di uscita, nuovi mondi in arrivo

Il produttore di Final Fantasy 14 ha confermato la data di uscita nel nuovo aggiornamento. Parliamo dell'update 6.18 che arriverà il 5 luglio 2022. Inoltre, è stata confermata l'introduzione di nuovi mondi, così come alcuni bonus per EXP e gil.

Naoki Yoshida ha descritto le funzioni più importanti della patch 6.18 di Final Fantasy 14 che sarà pubblicata in due fasi. La prima, come già indicato, arriverà il 5 luglio. Quattro nuovi mondi saranno aggiunti al data center europeo: due saranno Light e due Chaos. Si chiameranno rispettivamente Alpha/Raiden (Light) e Sagittarius/Phantom (Chaos).

La manutenzione durerà 24 ore e poi i nuovi mondi saranno aggiunti. Sarà aggiunto anche il sistema di invio dei dati del personaggio che permette di inviare temporaneamente il proprio personaggio in un altro data center per giocare insieme ad altre persone che sono native di quel data center.

Creare un nuovo personaggio in uno dei nuovi mondi di Final Fantasy 14 garantirà doppi EXP fino a quando non si raggiungerà il livello personaggio 80. Inoltre si riceveranno 10 piume di chocobo argentato che possono essere scambiate con equipaggiamenti di medio livello.

Final Fantasy 14

Se si trasferisce un personaggio esistente in un nuovo mondo si otterranno anche in tal caso doppi EXP fino al livello 80, ma ci sarà un limite di 90 giorni dopo il trasferimento. Ci saranno però anche 10 piume di chocobo dorato.

Nei nuovi mondi non sarà però possibile acquistare case fino a quando Square non sarà in grado di "verificare che le espansioni dei data center giapponesi ed europei e il sistema di trasporto dei data center siano stabili".

Vi ricordiamo anche che vi è l'Accesso Gratuito per i membri inattivi: sarà disponibile fino alla fine di giugno 2022.