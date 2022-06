Final Fantasy 14: Accesso Gratuito per i membri inattivi disponibile fino alla fine di giugno 2022

Square Enix ha annunciato che fino a fine giugno 2022 sarà disponibile l'Accesso Gratuito a Final Fantasy 14 per i membri inattivi.

La campagna promozionale è valida per chi possiede già il gioco, ma solo se l'account è rimasto inattivo per almeno gli ultimi trenta giorni. Una volta eseguito l'accesso al gioco, se si soddisfano i requisiti, si otterranno 4 giorni di accesso gratuito di tempo reale, non tempo di gioco. Questo significa che se ci connettiamo oggi, 16 giugno 2022, potremo giocare a Final Fantasy 14 fino al 19 giugno 2022 (il giorno di attivazione conta come giornata piena).

Dopo la fine dell'Accesso Gratuito, i giocatori di Final Fantasy 14 dovranno di nuovo pagare l'abbonamento mensile per tornare a giocare. Si tratta di una piccola promozione che più volte Square Enix ha proposto, per spingere i giocatori a ricominciare a giocare all'MMOJRPG. Considerando che si tratta di uno dei più grandi successi di Square Enix degli ultimi anni, è innegabile che le campagne promozionali della compagnia stanno avendo effetto.

Final Fantasy 14

