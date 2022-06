Honkai: Star Rail, scopriamo il nuovo GDR a turni sci-fi di Hoyoverse

Giusto pochi giorni fa vi abbiamo detto tutto quello che sappiamo di Zenless Zone Zero , lo sgargiante action con setting urban fantasy di Hoyoverse , la casa di Honkai Impact 3rd e Genshin Impact. La prolifica software house cinese tuttavia ha ulteriore progetto in cantiere e che si discosta dalla natura action degli altri giochi citati. Stiamo parlando di Honkai: Star Rail, un GDR a turni sci-fi che si ispira ai classici del genere di stampo orientale e in arrivo prossimamente su PC e dispositivi mobile iOS e Android.

Ad accompagnarci nel viaggio di Honkai: Star Rail ci sarà un cast piuttosto vasto. Nella seconda closed beta sono presenti ben 23 personaggi giocabili , molti dei quali da sbloccare tramite i banner, ma supponiamo che nella versione completa ce ne saranno anche di più e che successivamente ne verranno aggiunti di nuovi attraverso vari aggiornamenti. Al momento l'impressione è che lo stile scelto per i comprimari sia meno appariscente di quello di Zenless Zone Zero, ma i tratti caratteristici delle produzioni Hoyoverse si notano tutti. Tra l'altro, strizzando l'occhiolino ai fan di vecchia data, ritroveremo delle versioni alternative di Bronya, Seele e Himeko, personaggi già conosciuti in Honkai Impact 3rd, che tornano in Star Rail con un background narrativo completamente nuovo.

Honkai: Star Rail è stato annunciato come un erede spirituale della serie Honkai, anche se presenta un setting e una storia completamente inediti. Il gioco è ambientato in un universo fantascientifico , dove l'uomo ha già conquistato da tempo i viaggi nello spazio e in cui esistono delle entità semi-divine chiamate Aeon, che vagano nella galassia diffondendo il proprio ideale. Tra questi vi è anche Nanook, che rappresenta quello della "distruzione", e che, indovinate un po', considera la civiltà un cancro e ha tutte le intenzioni di annientarla. Per farlo ha sparso per la galassia dei "semi di distruzione", anche detti Stellaron, e si avvale dell'aiuto dell'Anti-matter Legion, un gruppo di alieni ostili che abbraccia ciecamente i suoi ideali.

Gameplay

Le Ultimate, come le burst di Genshin Impact, sono caratterizzate da sequenze coreografiche e piacevoli da guardare

Honkai: Star Rail si ispira ai GDR di stampo orientale e pone l'enfasi su combattimenti a turni dall'impostazione classica, l'esplorazione di aree più o meno vaste (in ogni caso non aspettatevi un'esperienza alla Genshin Impact in tal senso) e dungeon labirintici. Durante gli spostamenti tra le aree di gioco i nemici sono ben visibili nel overworld e volendo è possibile assicurarsi un vantaggio prima ancora d'iniziare il combattimento vero e proprio, attaccando il malcapitato di turno preventivamente, meglio ancora se usando un elemento a cui è debole, e attivare vari bonus a seconda del personaggio controllato.

Gli scontri veri e propri sono a turni, con l'ordine di azione del nostro party da 4 personaggi e dei nemici sempre ben visibile nella parte sinistra dello schermo. Quando arriva il nostro turno potremo scegliere se eseguire un attacco base o la Skill (sì, al singolare) dell'unità controllata, con il primo che infligge danni solo discreti ma permette di ottenere i punti azione necessari per attivare la seconda. Inoltre, ogni personaggio ha una Ultimate utilizzabile anche al di fuori del proprio turno, a patto di aver caricato l'apposita barra speciale subendo e arrecando danni. Il sistema di combattimento si basa sullo sfruttare a proprio vantaggio le peculiarità delle nostre unità e, in particolare, le debolezze avversarie. Colpendo un nemico con un elemento a cui è debole, infatti, si attiverà un "break", con il malcapitato che subirà danni maggiori e ritarderà il proprio turno. Con la giusta preparazione dunque è persino possibile mettere fuori gioco un intero gruppo di nemici senza dargli neppure l'opportunità di agire, un po' come avviene anche nei Persona e negli Shin Megami Tensei.

Lo stile di Honkai: Star Rail

Ogni personaggio di Honkai: Star Rail sfrutta uno dei i sette elementi del gioco e appartiene a uno degli altrettanti "Path", ovvero le classi che determinano il ruolo in battaglia, dai DPS ai curatori, passando per gli shielder, buffer e debuffer. Ciò offre molta libertà in termini di team building, con i giocatori che potrebbero puntare, ad esempio, una squadra equilibrata adatta a ogni occasione oppure una volutamente "sbilanciata" per affrontare nel migliore dei modi una determinata attività o un boss. Al tempo stesso, questa sarà anche la scusa per Hoyoverse per introdurre decine e decine di nuovi personaggi nel tempo tramite le meccaniche gacha, di cui parleremo a breve.

In generale il sistema di combattimento di Honkai: Star Rail ci è sembrato piuttosto intuitivo e solido allo stesso tempo, ma il timore è che possa risultare un po' ripetitivo sul lungo periodo proprio a causa della sua apparente semplicità, dato che parliamo di un gioco pensato per intrattenere i giocatori per centinaia, se non migliaia di ore. Tenete comunque presente che queste considerazioni si basano esclusivamente su quanto visto nelle due closed beta e non è escluso che la versione completa non introduca ulteriori meccaniche legate alle battaglie di cui non siamo a conoscenza.