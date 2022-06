Zenless Zone Zero: tutto quello che sappiamo dell'Action RPG degli autori di Genshin Impact

Forte del successo ottenuto a livello internazionale con Honkai Impact 3rd e, soprattutto, con Genshin Impact, Hoyoverse ha pensato bene di espandere ulteriormente la sua offerta, lavorando a una serie di nuovi progetti mentre continua il supporto massiccio dei titoli già sul mercato. Uno di questi è Zenless Zone Zero, un action RPG annunciato lo scorso mese e attualmente in programma per PC, iOS e Android (ma delle versioni console non sono assolutamente da escludere), che ha già attirato le attenzioni di molti giocatori grazie a un'ambientazione urban fantasy e un cast di personaggi piuttosto ispirato. In attesa di provare con mano il nuovo titolo di Hoyoverse con la closed beta in arrivo nei prossimi mesi, abbiamo analizzato i trailer e le informazioni condivise finora dalla software house cinese: ecco tutto quello che sappiamo di Zenless Zone Zero, per gli amici ZZZ.

Setting e trama Zenless Zone Zero per ora sembra promettere bene quanto varietà di personaggi Zenless Zone Zero è ambientato in universo post-apocalittico in cui la civiltà contemporanea è stata distrutta quasi completamente dal catastrofico fenomeno conosciuto come Hollow, delle colossali sfere che assorbono tutto ciò con cui entrano in contatto. Al loro interno lo spazio-tempo è distorto e prosperano delle pericolose creature conosciute come gli Ethernal. In tutto ciò, l'ultimo baluardo della civiltà è rappresentato da New Eridu, una metropoli dallo stile futuristico che ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che permette alla popolazione di coesistere con gli Hollow e di estrarne l'Ether, una risorsa preziosa e a quanto pare è alla base delle conquiste tecnologiche della città. Gli Hollow con il tempo dunque sono diventati il fulcro dell'economia di New Eridu, inevitabilmente generando tensioni tra imprese, gang, cospiratori e fanatici, tutti accomunati dall'interesse di assicurarsi il monopolio dell'Ether. Noi vestiremo i panni di un Proxy, un professionista che ha il compito di guidare le persone ordinarie nelle esplorazioni degli Hollow e proteggerle dai mostri e i predoni, conosciuti come Hollow Raider, che li popolano. Grazie a questo pretesto entreremo in contatto con le varie fazioni e gang di New Eridu, a cui appartengono anche i variopinti personaggi che abbiamo visto nei trailer pubblicati da Hoyoverse, nel mentre scopriremo la verità dietro una cospirazione, stando a quanto recita il sito ufficiale. Ovviamente per il momento è impossibile giudicare l'intreccio narrativo proposto da Zenless Zone Zero, ma quantomeno le basi di partenza sembrano valide e sarà interessante vedere come la narrazione evolverà di update in update.

Personaggi Gli Ethernal provengono dagli Hollow e rappresentano una delle minacce principali di Zenless Zone Zero L'elemento che accomuna le produzioni di Hoyoverse è senza dubbio la presenza di un cast eterogeneo e dal design accattivante. Non stupisce dunque che la software house cinese abbia deciso di presentare Zenless Zone Zero proprio mettendo in risalto fin da subito i personaggi. Questa scelta, vedendo le reazioni in rete, è stata senza dubbio azzeccata: vuoi per le possibilità offerte da un setting urban fantasy, vuoi per dei character designer in stato di grazia, quello di ZZZ appare già da ora come un cast ben assortito e dal design ricercato, in buona parte ispirato agli anime giapponesi. Non mancheranno inevitabilmente donzelle prosperose e archetipi di "waifu", ma per ora la varietà non sembrerebbe mancare, tra cyber pistoleri, samurai-kitsune, demoni che ricordano gli oni della tradizione giapponese e personaggi antropomorfi, come il corpulento orso bruno armato con una sorta di gigantesca mazza-razzo che già ci ha conquistato. Come accennato in precedenza, i personaggi di Zenless Zone Zero appartengono alle varie fazioni di New Eridu. Ad esempio, al momento sappiamo che il pistolero Billy Kid e le sorelle Anby e Nicole Damara fanno parte della Gentle House, anche conosciuta come Cunning Hares, una fazione di tuttofare i cui servizi sono "sempre disponibili al giusto prezzo", mentre Soldier 11, introdotta con il filmato presentato al Summer Game Fest, fa parte di un gruppo ancora ignoto. Ancora da confermare inoltre, l'identità del Proxy, ovvero il protagonista, ma il trailer di annuncio e il materiale presente sul sito ufficiale suggeriscono che al giocatore verrà data l'opportunità di scegliere tra un personaggio maschile o femminile, un po' come con il Traveler di Genshin Impact.

Gameplay Zenless Zone Zero, uno scorcio di New Eridu Se da una parte Hoyoverse non è stata per nulla avida quanto informazioni sul background narrativo di Zenless Zone Zero e nel mettere in evidenza il suo cast di personaggi sopra le righe, il discorso è differente per il gameplay, ancora tutto da mettere a fuoco. Al momento sappiamo che ZZZ è un action frenetico con elementi RPG e dai trailer presentati finora è impossibile non notare delle similitudini con Genshin Impact per quanto riguarda i combattimenti. I personaggi che abbiamo visto in azione apparentemente sono tutti caratterizzati da un moveset unico e in grado di esibirsi in combo, abilità speciali e coreografiche "burst" per fare terra bruciata tra le fila nemiche o, supponiamo, attivare dei bonus per tutto il team. Sempre dai filmati e dalle informazioni condivise da Hoyoverse, apprendiamo che il sistema di combattimento di Zenless Zone Zero non è incentrato sulle abilità del singolo ma piuttosto sul gioco di squadra, con il giocatore che potrà allestire e controllare un intero party, passando da un'unità all'altra in qualsiasi momento, magari per sfruttare una particolare debolezza del nemico di turno o per combinare gli effetti di varie abilità. A tal proposito sarà interessante scoprire se ci sarà qualche meccanica legata alle fazioni: ad esempio, utilizzare nella squadra dei personaggi appartenenti allo stesso gruppo potrebbe garantire dei bonus speciali, un po' come le risonanze elementali di Genshin Impact. Nicole Demara, uno dei personaggi giocabili Zenless Zone Zero e appartenente alla fazione Cunning Hares Tralasciando gli scontri, sappiamo che Zenless Zone Zero avrà degli elementi roguelike e che per portare a termine i vari incarichi dovremo addentraci negli Hollow, descritti da Hoyoverse come dei "labirinti mutevoli", suggerendo dunque che saranno una sorta di dungeon procedurali. L'ultimo combat trailer, inoltre, mostra più personaggi attivi contemporaneamente sul campo di battaglia, suggerendo una possibile modalità co-op, che in tal caso speriamo venga valorizzata meglio di quella di Genshin Impact, al momento completamente accessoria e fine a sé stessa. Per il momento sappiamo che Zenless Zone Zero è in sviluppo per PC e dispositivi mobile iOS e Android, con periodo di uscita ancora da fissare. Per quanto non ci siano ancora conferme uffiiciali al riguardo, molto probabilmente sarà un free-to-play con meccaniche gacha, come le precedenti produzioni di Hoyoverse. Come spiegato in precedenza, molti aspetti sono ancora da mettere a fuoco, incluso il comparto tecnico, ma molti nodi verranno al pettine grazie alla closed beta in arrivo prossimamente, a cui volendo potrete già iscrivervi da qui per PC e iOS.

Zenless Zone Zero per il momento ha destato il nostro interesse grazie a un'ambientazione urban fantasy particolarmente ispirata, che ricorda per certi versi titoli come Scarlet Nexues e The World Ends With You, e un cast di personaggi eterogeneo e dal design accattivante. Detto questo, Hoyoverse nei prossimi mesi dovrà rispondere a numerose domande, in particolare sul gameplay, che sembra riprendere più di qualche elemento dai giochi realizzati in precedenza. Il rischio di ritrovarci con "un Genshin Impact con ambientazione differente" non è da escludere, ma rimaniamo in attesa della closed beta prima di sbilanciarci.