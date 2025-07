Zenless Zone Zero svela la versione 2.1: data di uscita, nuovi personaggi e 1.900 Polychrome in regalo

L'aggiornamento si intitola "The Impending Crash of Waves" e il lancio è fissato a mercoledì 16 luglio . Tra una novità e l'altra è stato svelato anche un codice promozionale che offre a tutti 300 Polychrome e varie risorse utili.

Hoyoverse ha presentato oggi la versione 2.1 di Zenless Zone Zero . Come da tradizione i giocatori possono aspettarsi una dose massiccia di novità, tra nuovi personaggi giocabili, aree da esplorare, sfide ed eventi a tempo limitato.

Le novità dell'aggiornamento

L'aggiornamento introdurrà nuove missioni principali che proseguiranno le avventure dei due proxy di Phaethon sull'Isola di Waifei. Per scoprire i piani del culto degli Exaltists, i protagonisti inizieranno a indagare sul sito di produzione del Porcelume, un materiale resistente all'Ether.

Verranno aggiunte anche due nuove aree esplorabili: Sailube Bay e il Fantasy Resort, insieme a nuovi nemici. Inoltre, farà il suo debutto la nuova Endless Tower: Glory, una sfida endgame in cui sarà necessario affrontare una lunga serie di combattimenti consecutivi per scalare la torre e ottenere tutte le ricompense in palio.

La versione 2.1 introduce anche due nuovi personaggi giocabili: Yuzuha e Alice, protagoniste di missioni extra che verranno pubblicate nelle prossime settimane. Entrambe utilizzano l'elemento Physical. Yuzuha è un personaggio di supporto che potenzia la squadra aumentando ATK, DMG e, con un certo livello di Anomaly Mastery, anche l'Anomaly Buildup Rate. I suoi attacchi aiutano i compagni ad attivare più rapidamente gli effetti di Anomaly e Disorder. Alice, invece, è specializzata in rapide stoccate con un fioretto, con cui applica velocemente Anomaly e Disorder, infliggendo danni nel tempo. Può anche eseguire attacchi caricati che scatenano una pioggia di fendenti ad alto danno.

Nella prima fase della versione 2.1 sarà disponibile il banner di Yuzuha e la rerun di quello di Miyabi. Nella seconda fase toccherà ad Alice e Yanagi.

Non mancheranno infine eventi a tempo limitato con varie ricompense. Tra questi, anche attività estive come prove a tempo su tavola da surf e gare di tiro in barca. Torneranno i due classici eventi di log-in, con in palio 10 Encrypted Master Tape e 10 Boopon. Inoltre, i giocatori potranno sbloccare gratuitamente i costumi da mare per i due protagonisti, mentre quelli di Yuzuha e Alice saranno acquistabili nel negozio. Infine, come regalo di ringraziamento, tutti i giocatori riceveranno 1.600 Polychrome in regalo, che potranno riscattare tramite la casella di posta interna del gioco da ora fino al 3 settembre.