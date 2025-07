Risultati finanziari di Apple: i dati ufficiali del terzo trimestre arriveranno il 31 luglio

Primi dati e previsioni

Apple ha ottenuto buoni risultati in Cina, dove le vendite di iPhone erano calate negli ultimi due anni, quindi si tratta di un buon miglioramento. In generale, lo scorso anno gli iPad hanno registrato un aumento di ricavi, precisamente del 24%, grazie ai nuovi iPad Pro con chip M4 e iPad Air con M2. Seguono i Mac, con un aumento del 2%, mentre il settore degli smartphone non si è rivelato particolarmente fruttuoso, registrando -1% per gli iPhone e -2% per gli accessori indossabili.

Il settore degli indossabili è ancora un tasto dolente, per ora

La situazione potrebbe decisamente cambiare con la nuova lineup autunnale e, soprattutto, con i nuovi prodotti previsti entro il 2026. Durante l'ultima conferenza, il CFO Kevan Parekh aveva dichiarato di aspettarsi un fatturato totale con crescita tra il 2% e il 5% nel trimestre di giugno, con un margine lordo tra il 45,5% e il 46,5%. Ad ogni modo, ne sapremo di più ufficialmente a partire dalle ore 23:00 del 31 luglio.