Frogger and the Rumbling Ruins, la recensione del ritorno di un classico in forma nuova

La gestione dei grandi classici Konami da parte della compagnia nipponica in questi anni è stata a dir poco discutibile. Da un ritorno di una reliquia del passato come Frogger, dunque, era difficile aspettarsi grandi cose, ma come vediamo nella recensione di Frogger and the Rumbling Ruins, in questo caso il progetto è stato decisamente azzeccato.

Siamo molto lontani dal concept originale e non poteva essere altrimenti, considerando che il vecchio Frogger appartiene quasi alla preistoria dei videogiochi, essendo uscito nel 1981, e al giorno d'oggi sarebbe difficile trovare un senso a una riproposizione di quella che era a tutti gli effetti una pionieristica ma semplicissima sperimentazione videoludica. C'è però ancora qualcosa di quello spirito anche in questa interessante attualizzazione, riscontrabile soprattutto nell'idea generale dello spostamento della rana su un piano e la necessità di evitare i pericoli attraverso manovre evasive.

La differenza è che, in questo caso, si tratta soprattutto di spostare l'ambientazione circostante (o almeno parti di questa) per creare un percorso sicuro, piuttosto che muovere direttamente la rana con un tempismo perfetto, ma in qualche modo una radice comune può essere trovata nella meccanica di base del puzzle. Anche in questo caso, lo scopo del gioco è raggiungere la conclusione dei livelli cercando di attraversare un percorso quanto più possibile privo di ostacoli, possibilmente raggiungendo anche diamanti da raccogliere e ranocchi da salvare, che fungono da obiettivi secondari.

Il tutto è inserito all'interno di una curiosa ambientazione in stile Indiana Jones, perché a quanto pare, nel frattempo, la nostra eroica rana delle origini videoludiche è diventata una sorta di esploratrice-archeologa, per non farsi mancare nulla.