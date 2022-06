Fortnite x Naruto Rivals Parte 2 confermato: ecco la data di uscita

Epic Games ha confermato tramite l'account Twitter ufficiale che dal 23 giugno 2022 vi sarà la Parte 2 della collaborazione Fortnite x Naruto Rivals. Grazie ai dataminer e ai leaker, inoltre, possiamo sapere quali costumi a tema ninja potremo utilizzare.

La collaborazione originale tra Fortnite e Naruto includeva la Squadra 7, mentre questa Parte 2 dovrebbe includere la Squadra 8, ovvero i seguenti personaggi:

Kiba Inuzuka

Akamaru

Hinata Hyūga

Shino Aburame

Inoltre, secondo un leak proveniente da una rivista giapponese, abbiamo avuto modo di vedere che in copertina erano ritratti anche Orochimaru, Itachi e Gaara, oltre alla già citata Hinata. Per il momento non sappiamo quali siano le skin in arrivo in Fortnite in modo ufficiale. Non ci resta altro da fare se non attendere informazioni ufficiali da parte di Epic Games.

Inoltre, vi segnaliamo che Epic Games starebbe lavorando alla modalità in prima persona, per un'indiscrezione.