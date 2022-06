Street Fighter 6, video di gameplay da 21 minuti dal Summer Game Fest 2022

Street Fighter 6 si mostra con un nuovo video di gameplay, in questo caso un filmato da ben 21 minuti catturato da IGN nel corso del Summer Game Fest 2022.

Avete letto la nostra intervista esclusiva a Takayuki Nakayama, director di Street Fighter 6? In quell'articolo abbiamo discusso di varie caratteristiche del nuovo capitolo, alcune delle quali visibili appunto nel video.

Dai nuovi personaggi come Luke e Jamie, che vediamo in queste sequenze affrontare la temibile Chun-Li, al classico Ryu, che come tutti gli altri combattenti del roster ha subito delle modifiche.

La sensazione è che gli sviluppatori Capcom abbiano davvero rinnovato l'esperienza di gioco, lavorando tanto sul fronte del comparto tecnico quanto su quello del gameplay per ottenere un mix che promette grandi cose.

Street Fighter 6 sarà disponibile nel corso del 2023 nelle versioni PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.